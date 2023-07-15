Лікарі Університету Вашингтона, щоб врятувати життя 30-річній пацієнтці, вирішили спробувати метод одночасної пересадки серця та печінки, попри те, що власна печінка жінки була здоровою.

У пацієнтки усього через два тижні після народження третьої дитини діагностували розшарування коронарної артерії серця. Часто така вада загоюється самостійно, але у цьому випадку вона призвела до важкої серцевої недостатності. Жінка помирала.

Її підключили до апарату, що замінює серце й легені. Терміново потрібна була пересадка серця, проте, як на біду, молодій матері не підходили органи для трансплантації, що були в наявності, через високу кількість у її крові антитіл до чужорідних агентів.

Цей нормальний захисний процес, який відбувається під час вагітності, у цьому випадку зіграв би негативну роль – призвів би до відторгнення нового серця.

Тоді й ухвалили непросте рішення: пересадити жінці і серце, і печінку, щоб пригасити імунологічну реакцію на чужий орган.

Обидва органи – і серце, і печінку – жінка отримала від одного посмертного донора. Водночас її здорову печінку пересадили іншому пацієнтові, який потребував заміни свого хворого органу.

Попри всі розрахунки, антитіла до пересаджених органів у породіллі спостерігалися ще протягом 65 днів. Потім зникли.

Медики дуже задоволені результатом, хоч і визнають, що поки не зовсім зрозуміло, чому саме пересадка печінки захищає донорське серце.

Але такі випадки, як цей, допоможуть краще зрозуміти імунологічні реакції у трансплантології. І можливо, їх вдасться відтворити за допомогою медикаментів, а не пересаджуючи печінку.

Джерело: The Journal of Heart and Lung Transplantation, Наука

Фото: UW Medicine