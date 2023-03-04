Жителька Техасу була вражена, коли, прокинувшись після операції з видалення міжхребцевої грижі, виявила, що її південний акцент змінився на сильний російський акцент.

Лікарі, спочатку були спантеличені, зрештою діагностували у Еббі Фендер рідкісне захворювання, відоме як синдром іноземного акценту.

Після проходження логопедичної терапії Фендер зіштовхнулася з новою проблемою — тепер у неї з’явився австралійський акцент.

Зараз дивляться

Еббі Фендер, професійна співачка, сказала, що коли вона прийшла до тями після операції, вона відразу зрозуміла, що з її голосом щось не так.

– Незабаром я почала відчувати, що висота мого голосу стає дуже високою, і ми назвали його “російським голосом Мінні Маус”, тому що я говорила як мультяшний персонаж, – сказала жінка.

Порушення мови зазвичай з’являється через черепно-мозкову травму, інсульт, аневризму або розсіяний склероз. У деяких випадках основна причина не виявляється.

Синдром іноземного акценту ставить у глухий кут неврологів і фахівців з промови з тих пір, як він був вперше описаний на початку 20 століття.

Минулого місяця DailyMail.com повідомила, що у чоловіка з Північної Кароліни розвинувся сильний ірландський акцент після операції з видалення пухлини, незважаючи на те, що він ніколи не був у Ірландії.

Більшість із приблизно 100 випадків, зареєстрованих з 1907 року, були результатом ушкодження мовного центру мозку, званого зоною Брока.

Розташована в лобовій частині, ця область має вирішальне значення для здатності людини формулювати ідеї та точно використовувати слова в усному та письмовому мовленні.

Цей стан частіше спостерігається у жінок, ніж у чоловіків, і у пацієнтів синдром зазвичай розвивається через інсульт.

Він також може розвинутися внаслідок порушень розвитку чи психологічних порушень, травм чи пухлин.

У деяких людей із синдромом іноземного акценту можуть виникнути проблеми зі звуками, що вимагають постукування язиком за верхніми передніми зубами, такими як “т” або “д”.

У разі Фендера не було зареєстровано жодного випадку черепно-мозкової травми.

Вона заявила, що такий стан впливає на її повсякденне життя, в якому її часто запитують про її дивний і незрозумілий акцент.

– Пам’ятаю, одного разу я сказала, що я українка, і інша людина почала говорити зі мною своєю рідною мовою. Мені довелося зізнатися. Але до нинішньої війни це ніколи не було проблемою, оскільки ніхто не ставив запитань, – зізналася Еббі Фендер.

Фендер пройшла низку тестів, щоб виявити неврологічне підґрунтя її стану, включаючи МРТ та комп’ютерну томографію, але спроби не мали успіху. Після занять із логопедом їй вдалося відновити тембр голосу, але іноді австралійський акцент повертається.