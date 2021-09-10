Констатувати те, що пандемія коронавірусу закінчилася, у світі зможуть у 2024-2026 році. Про це під час форуму YES Brainstorming 10 вересня заявив професор Єльського університету Ніколас Крістакіс.

На переконання вченого, пандемія має три етапи:

Початковий (або біологічний чи епідеміологічний) – це період, коли новий патоген розповсюджується серед населення по всьому світу.

Другий етап схожий на цунамі. Саме в цей час люди стають свідками того, яких руйнувань зазнає система охорони здоров’я.

Останній етап – це ліквідація наслідків “цунамі”. Під час цього періоду помітні соціальні, психологічні, економічні та клінічні наслідки.

– Ми зараз перебуваємо на самому початку. Цей етап завершиться в 2022-му році. Потім ми перейдемо до середнього етапу, який триватиме орієнтовно два роки. Зможемо сказати, що пандемія завершилася в 2024-2026 роках, – припускає професор.

На його переконання, за цей час усі люди на планеті або захворіють на Covid-19, або вакцинуються.

Тема коронавірусу була головною темою форуму YES Brainstorming 10 вересня.

Цьогоріч захід відбувається в новому інтерактивному форматі. Участь у дискусії беруть не лише присутні на заході спікери, а й експерти, які підключаються онлайн.

Це – інтелектуали та лідери думок зі сфер політики й бізнесу, представники ЗМІ та громадського сектору.

Триватиме форум до 11 вересня.