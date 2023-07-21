Фахівці однієї з лікарень Івано-Франківської області, щоб зберегти ногу українському захиснику, який отримав осколкове поранення, вирішили нарощувати 17 см кістки.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

– Андрій з Умані вже понад рік проходить лікування в одній із лікарень Івано-Франківщини. Після важкого осколкового поранення в його лівій нозі не вистачало 17 см кістки, – йдеться в повідомленні.

За словами медиків, ногу мали ампутувати, проте чоловік міг рухати пальцями та стопою, тож лікарі вирішили використати шанс і зберегти кінцівку.

Як стало відомо, захисник отримав важке поранення на Донеччині. Спочатку був евакуйований до Бахмута, а потім – до Краматорська, де його прооперували.

Потім Андрія направили в Івано-Франківську область на лікування. Тут лікарі вирішили зробити все можливе, щоб зберегти ногу, тож на захисника очікував тривалий процес лікування.

Так, воїну встановили спеціальний апарат, яким витягують кістку з двох боків, щодня підкручуючи його по міліметру. Кістку вже вдалося подовжити до 6 см.

За словами медиків, процес нарощування тривалий. Щоб кістки “зустрілися”, потрібно ще приблизно три місяці.

Нога ще не функціональна, але чоловік не падає духом і підбадьорює сусідів по палаті, якщо в когось починаються депресивні настрої.

Він щодня самотужки підкручує апарат по міліметру та ставить відповідні позначки, щоб якнайшвидше відновитися.

– Головне – шукати позитив, не зациклюватися на поганому. Мене поранило, а могло і вбити. Якщо Бог врятував, значить, у нього на мене є плани, – переконаний захисник.

За час лікування чоловік не лише не перестав боротися за життя, а навіть встиг одружитися. Його дружина – з Хмельниччини. У неї є син – “азовець”, він зараз у полоні. У Андрія є 9-річний син, який живе з його батьками. Тож родина – найбільша мотивація і сила для мужнього воїна.