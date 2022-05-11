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Аномалію помітили не одразу. У Львові дитині видалили зайвий пальчик

11 Травня 2022, 15:52
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Аномалію помітили не одразу. У Львові дитині видалили зайвий пальчик

У Львові провели операцію з видалення зайвого пальця, наразі восьмирічна Ангелінка почувається добре.

Дівчинка народилась із зайвим великим пальчиком. Батьки не одразу помітили аномалію, бо дитина у перші дні народження дуже стискала руку.

Проте тоді батьки звернулися в Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, де медики провели операцію.

Подвоєний пальчик був не просто вадою, дитина мала слабший хапальний рефлекс лівої руки. До речі, таке втручання рекомендують проводити у віці від шести місяців до року.

За даними медиків, загалом полідактилія – доволі поширена проблема, з якою звертаються пацієнти. У хірургічному відділенні центру щомісяця проводять близько семи операцій щодо вади кисті.

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Фахівці радять батькам звертатися до лікарів якомога раніше. У меншому віці дитина легше переносить операцію та одужання після неї.

Джерело: Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр

Фото: Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр

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