У Львові провели операцію з видалення зайвого пальця, наразі восьмирічна Ангелінка почувається добре.

Дівчинка народилась із зайвим великим пальчиком. Батьки не одразу помітили аномалію, бо дитина у перші дні народження дуже стискала руку.

Проте тоді батьки звернулися в Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, де медики провели операцію.

Подвоєний пальчик був не просто вадою, дитина мала слабший хапальний рефлекс лівої руки. До речі, таке втручання рекомендують проводити у віці від шести місяців до року.

За даними медиків, загалом полідактилія – доволі поширена проблема, з якою звертаються пацієнти. У хірургічному відділенні центру щомісяця проводять близько семи операцій щодо вади кисті.

Фахівці радять батькам звертатися до лікарів якомога раніше. У меншому віці дитина легше переносить операцію та одужання після неї.

Джерело: Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр

Фото: Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр