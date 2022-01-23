Антиковідні протести: у Брюсселі поліція розганяла людей газом та водометами

Поліція Брюсселя в неділю, 23 січня, застосувала проти мітингувальників сльозогінний газ та водомети.

Люди вийшли на вулиці міста, виступаючи проти вакцинації від коронавірусу та карантинних обмежень, запроваджених для боротьби з новим штамом Омікрон.

Крім того, у мітингах також брали участь сотні мешканців Франції, Німеччини та інших країн-членів Європейського Союзу. Вони пройшли маршем столицею Бельгії і вигукували гасло Свободу.

Поліцейські в білих касках неодноразово атакували мітингувальників, які ігнорували вимогу правоохоронців розійтися.

– Виходьте, люди! Не дозволяйте їм відібрати ваші права, – заявив гучномовець один з лідерів протесту.

Також кілька груп людей намагалися напасти на журналістів, які висвітлювали марш. Вони їм загрожували та намагалися пошкодити знімальне обладнання.

Напередодні подібні багатотисячні акції відбувалися в інших європейських столицях.