Міністерство охорони здоров’я України назвало області, в яких показники вакцинації найнижчі. Їх чотири – Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька. Про це повідомив на брифінгу головний санітарний лікар України Ігор Кузін. Половина дорослого населення повністю вакцинована від коронавірусу лише в місті Києві. До цієї позначки наближається й Київська область. Читайте також: Статистика Covid-19 у Києві: за добу зафіксували 1 198 нових випадків

Минулої доби, 8 грудня в Україні проти Covid-19 було вакциновано 178 796 людей. З яких першу дозу вакцини отримали 69 267 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) – 109 529.

Глава Бюро ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт повідомив, що невисокий рівень вакцинації поки не дає надій на швидке завершення епідемії. Та жорсткі карантинні заходи для невакцинованих допомогли розірвати ланцюжок заражень, обмеживши соціальні контакти, а з іншого боку – мотивували багатьох українців таки отримати щеплення.

Він заявив, що в Україні пандемію буде переможено, коли 70% населення буде вакциновано.