В Україні за минулу добу, 28 серпня, коронавірусне захворювання підтвердили у рекордної кількості людей — 2 481.

Загалом в Україні коронавірусне захворювання виявили у 116 978 людей. З них 2 492 пацієнтів померли від ускладнень та 56 138 людей одужали.

Найбільше нових хворих зафіксували у Києві (265), Харківській (247) та Тернопільській (227) областях. Також понад 100 нових випадків у Львівській (190), Івано-Франківській (182), Одеській (170) та Хмельницькій (103) областях.

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Закриття метро у Києві

Віталій Кличко зявив, що у столиці можуть знову закрити метро у випадку, якщо кількість хворих перевищуватиме кількість ліжкомісць та лікарів, які можуть надавати допомогу таким пацієнтам.

– Я не хочу про це говорити. Якщо станеться вибух захворюваності, то ми будемо змушені переходити до таких речей, винятково турбуючись за здоров’я та життя людей, — зазначив мер Києва.

Відповідно до правил адаптивного карантину, місто зобов’язане припинити роботу громадського транспорту, у випадку потрапляння в червону зону карантину. Наразі Київ перебуває у жовтій зоні.

Повторний локдаун

Уряд не планує вдруге запроваджувати жорсткий карантин одночасно по всі території України, а покладатиметься на адаптивний карантин на місцях та локалізацію сплесків захворювання.

Симптоми Covid-19

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.