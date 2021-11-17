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Антитіла не гарантують захист від усіх штамів Covid-19 – МОЗ

17 Листопада 2021, 09:27
Людмила Грубнік редакторка розділу Здоров’я
грві, хвороба
Джерело: Depositphotos

Наявність антитіл до коронавірусу, яке підтверджує тестування, не гарантує, що людина більше не захворіє.

Саме тому не варто відмовлятися від вакцинації проти вірусу.

– Виявлення антитіл не гарантує наявності імунітету до всіх штамів вірусу SARS-CoV-2 та не є підставою для відмови від вакцинації, – йдеться у повідомленні профільного відомства.

За інформацією МОЗ, нині фахівцям поки що не вдалося встановити, який рівень антитіл має бути для того, щоб гарантувати людині захист від інфікування.

Крім того, невідомо, як довго вони збрерігаються в організмі після перенесення хвороби.

Воно закликає робити щеплення від коронавірусу, яке збільшує шанси не інфікуватися та у разі зараження легше перенести хворобу.

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Водночас робити тестування перед імунізацією не обов’язково.

Зазначимо, що лише тест ІФА дає змогу визначити наявність антитіл. ПЛР-тестування та аналіз на антиген лише підтверджують інфікування.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , хвороба
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