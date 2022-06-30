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Антитютюновий закон: у яких місцях сигарети, кальяни, е-сигарети та самі “курилки” будуть під забороною

30 Червня 2022, 15:43
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
электронны сигарети
Джерело: Depositphotos

В Україні з 11 липня 2022 року набирають чинності норми антитютюнового закону 1978-IX, які забороняють куріння тютюнових виробів для нагріву (ТІЕН) у визначених законом місцях нарівні з цигарками, кальянами та е-цигарками.

Крім того, Держслужба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів також забороняє “курилки” (місця для куріння) у приміщеннях підприємств усіх форм власності. Місця для куріння визначатимуть органи місцевого самоврядування.

– Завдяки широкій громадській підтримці антитютюнових заходів в Україні відзначається високий рівень дотримання бездимного законодавства, – сказав головний спеціаліст відділу контролю за рекламою та дотриманням антитютюнового законодавства Юрій Сахно.

Держпродспоживслужба готова реагувати на скарги споживачів щодо випадків куріння у заборонених місцях тютюнових виробів, електронних цигарок, кальянів, а тепер і пристроїв для нагрівання тютюну.

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Скаргу на куріння у забороненому законом місці можна подати через офіційний вебпортал Держпродспоживслужби, зокрема з мобільного телефону.

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Відповідальність за порушення закону про заборону куріння у громадських місцях несуть як самі курці, так і суб’єкти господарювання, у приміщенні чи на території яких зафіксовано правопорушення.

Джерело: Держпродспоживслужба

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