Після введення законодавчої ініціативи про припинення діяльності Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) у країні, спостерігається послаблення антивакцинаторських настроїв. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я та головний державний санітарний лікар України, Ігор Кузін.

Кузін сказав, що проводилися кампанії з вакцинації і раунди імунізації, вони звернули увагу, що осередки Московського патріархату майже всі антивакцинально налаштовані.

Заступник міністра підкреслив, що заборона діяльності УПЦ МП, яка була включена до законопроєкту №8371, відіграла ключову роль у зниженні антивакцинальних переконань в громадян.

Зараз дивляться

– Ми бачимо, що цей інформаційний вплив значно знизився. Люди стали більш відкритими до інформації про вакцинацію, беруть роздаткові матеріали, починаю вивчати, – заявив Кузін.

Однак заступник міністра відзначив, що існує окрема група осіб, які продовжують поширювати міфи про вакцинацію, базуючись на неперевірених даних або вільному трактуванні наукових досліджень.

Серед інших груп населення, які показують низький рівень прихильності до вакцинації, Кузін назвав ромів і окремі релігійні осередки.

Він відзначив, що уряд має намір співпрацювати з цими групами через Всеукраїнську Раду церков та інші механізми.