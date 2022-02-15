Біля будівлі Верховної Ради відбувається мітинг антивакцинаторів. Вони виступають проти вакцинації від коронавірусної інфекції та обов’язкової наявності Covid-сертифікатів в Україні.

На акцію зібралося трохи більше сотні осіб.

На плакатах, які вони тримають, написано “Скажи ні Covid-геноциду”, “Скажи ні Covid-паспортам”, а також є плакати з написом “За конституційний лад!”

Мітингувальники прийшли на акцію з прапорами України та прапорами, на яких написано “Права людини”.

Біля парламенту посилено охорону, проте поліція не блокує рух транспорту в урядовому кварталі.

Відомий в Італії противник вакцинації Мауріціо Буратті помер в лікарні від важких ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією. Йому був 61 рік.

Мауріціо Буратті виступав проти обмежень, пов’язаних з пандемією коронавірусу. Він заявляв, що тим самим захищає Конституцію і не збирається проходити тестування на коронавірус через те, що, за його словами, вірус викликають самі тестові мазки.

Незадовго до смерті Буратті подзвонив на відому радіостанцію і сказав, що у нього діагностували двостороннє запалення легень і схоже, це Covid-19. Такими були його останні слова.