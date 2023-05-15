Фахівці Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охматдит прооперували однорічну дівчинку з Вінниці, яка з’явилася на світ із неправильним розташуванням ануса.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– Вроджену патологію медики виявили після народження ще в пологовому будинку. Анус був вищим, ніж має бути. Через це були проблеми зі стільцем, – пишуть медики.

За їхніми словами, під час обстеження фахівці лікарні за допомогою спеціального апарату ідентифікували м’язи тазового дна і підтвердили, що анальний отвір у дівчинки розташований нетипово, за межами м’язів ануса. Ця патологія надалі проявляє себе нетриманням калу та інвалідизацією дитини.

– Ми провели проміжну ано-проктопластику, тобто перемістили анус у правильне місце і під’єднали до м’язів, щоб вони могли функціонувати, – розповіла лікарка-інтерн, дитячий хірург Тетяна Катринець.

Як повідомляють медики, операція пройшла успішно. Але в малечі, на жаль, є й інші вроджені вади розвитку, які надалі коригуватимуть також професіонали Охматдиту Львова.

Фото: ОЛДКЛ Охматдит