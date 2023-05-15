Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини здоров’я

Анус був розташований вище, ніж має бути: у Львові прооперували однорічну дитину

15 Травня 2023, 15:17
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
операція

Фахівці Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охматдит прооперували однорічну дівчинку з Вінниці, яка з’явилася на світ із неправильним розташуванням ануса.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– Вроджену патологію медики виявили після народження ще в пологовому будинку. Анус був вищим, ніж має бути. Через це були проблеми зі стільцем, – пишуть медики.

Читайте також:
дівчинка Львів4-річній Марії зберегли нирки: у Львові провели унікальну операцію з видалення пухлин

За їхніми словами, під час обстеження фахівці лікарні за допомогою спеціального апарату ідентифікували м’язи тазового дна і підтвердили, що анальний отвір у дівчинки розташований нетипово, за межами м’язів ануса. Ця патологія надалі проявляє себе нетриманням калу та інвалідизацією дитини.

– Ми провели проміжну ано-проктопластику, тобто перемістили анус у правильне місце і під’єднали до м’язів, щоб вони могли функціонувати, – розповіла лікарка-інтерн, дитячий хірург Тетяна Катринець.

Як повідомляють медики, операція пройшла успішно. Але в малечі, на жаль, є й інші вроджені вади розвитку, які надалі коригуватимуть також професіонали Охматдиту Львова.

Фото: ОЛДКЛ Охматдит

Джерело
ЛОДКБ Охматдет
Теги
Львів Медики Операція Охматдит
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь