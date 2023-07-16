Апарат ШВЛ, на який донори UNITED24 із різних куточків світу надіслали хто $5, хто $100, врятував життя новонародженої Аліси, яка з’явилася на світ із вагою 760 г. Шансів вижити в неї було дуже небагато.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

– Апарат доставили в Запоріжжя, це менш ніж за 80 км від фронту. Сюди привезли вагітну жінку, у якої сталися передчасні пологи. В Україні їхня кількість драматично зросла через постійний стрес, – йдеться в повідомленні.

Як розповів дитячий анестезіолог Дмитро Дюженко, Аліса з’явилася на світ на 26 тижні, з вагою 760 г і зростом 25-30 см. Вона була у вкрай важкому стані через нерозвинені легені.

Однак завдяки апарату штучної вентиляції легень медикам вдалося стабілізувати дитину. Протягом 1,5 місяця малятко потроху росло. Виписали дівчинку, коли вона вже важила 1 300 г і самостійно дихала.

Дмитро Дюженко висловив подяку всім донорам UNITED24 за апарат ШВЛ, який допомагає проводити первинну реанімацію передчасно народженим і дітям із проблемами в доношеному віці.

Фото: МОЗ