Влада Аргентини незадоволена потоком вагітних з Росії, підозрюючи, що єдина мета їхнього приїзду полягає у прагненні отримати аргентинський паспорт.
З 33 жінок, які прибули до аргентинської столиці одним рейсом у четвер, трьох затримали через проблеми з документами. Ще трьох затримали напередодні, повідомила глава міграційного агентства Флоренсія Каріньяно.
Вона заявила, що росіянкам відмовили у в’їзді через надання неправдивої інформації щодо мети поїздки.
За її словами, жінки в’їхали до країни як туристки. Та всі вони перебували на пізніх термінах вагітності.
– Вони приїжджають до Аргентини, реєструють своїх дітей як аргентинців і їдуть. Наш паспорт є дуже безпечним у всьому світі. Він дозволяє в’їжджати до 171 країни без візи, – пояснила глава міграційного агентства.
Батьки дітей, які народились в Аргентині також мають право на постійну посвідку на проживання, а потім – і аргентинський паспорт. Зараз росіяни можуть подорожувати без візи тільки до 87 країн.
Вагітні жінки і раніше приїжджали народжувати до Аргентини, але після вторгнення Росії в Україну країна зазнала відчутного напливу вагітних росіянок. Їз серпня 2022 року потік російських громадян до Аргентини помітно збільшився.
Адже близько семи тис. із цих жінок повернулися додому одразу після пологів, доручивши аргентинським юристам оформити документи на громадянство для немовлят, а згодом – і для батьків.
Як заявила Каріньяно, все це викликає занепокоєння у аргентинської влади, а за фактом такого виду “туризму” розпочато розслідування.
Поліція проводить рейди в рамках розслідування “мільйонного бізнесу та незаконної мережі”, яка нібито забезпечувала вагітних російських жінок та їхніх партнерів підробленими документами, виданими в рекордно короткий термін, щоб дозволити їм оселитися в Аргентині.
За повідомленням поліції послуги коштували до $35 тис., а пологовий туризм російських громадянок в Аргентину є прибутковою і усталеною практикою.