Влада Аргентини незадоволена потоком вагітних з Росії, підозрюючи, що єдина мета їхнього приїзду полягає у прагненні отримати аргентинський паспорт.

З 33 жінок , які прибули до аргентинської столиці одним рейсом у четвер, трьох затримали через проблеми з документами. Ще трьох затримали напередодні, повідомила глава міграційного агентства Флоренсія Каріньяно.

Вона заявила, що росіянкам відмовили у в’їзді через надання неправдивої інформації щодо мети поїздки.

За її словами, жінки в’їхали до країни як туристки. Та всі вони перебували на пізніх термінах вагітності.

– Вони приїжджають до Аргентини, реєструють своїх дітей як аргентинців і їдуть. Наш паспорт є дуже безпечним у всьому світі. Він дозволяє в’їжджати до 171 країни без візи, – пояснила глава міграційного агентства.

Батьки дітей, які народились в Аргентині також мають право на постійну посвідку на проживання, а потім – і аргентинський паспорт. Зараз росіяни можуть подорожувати без візи тільки до 87 країн.

Вагітні жінки і раніше приїжджали народжувати до Аргентини, але після вторгнення Росії в Україну країна зазнала відчутного напливу вагітних росіянок. Їз серпня 2022 року потік російських громадян до Аргентини помітно збільшився.