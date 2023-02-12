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Аргентина незадоволена: вагітні росіянки цілими літаками прибувають до країни

12 Лютого 2023, 18:25
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
беременная в самолете
Джерело: Depositphotos

Влада Аргентини незадоволена потоком вагітних з Росії, підозрюючи, що єдина мета їхнього приїзду полягає у прагненні отримати аргентинський паспорт.

З 33 жінок, які прибули до аргентинської столиці одним рейсом у четвер, трьох затримали через проблеми з документами. Ще трьох затримали напередодні, повідомила глава міграційного агентства Флоренсія Каріньяно.

Вона заявила, що росіянкам відмовили у в’їзді через надання неправдивої інформації щодо мети поїздки.

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За її словами, жінки в’їхали до країни як туристки. Та всі вони перебували на пізніх термінах вагітності.

– Вони приїжджають до Аргентини, реєструють своїх дітей як аргентинців і їдуть. Наш паспорт є дуже безпечним у всьому світі. Він дозволяє в’їжджати до 171 країни без візи, – пояснила глава міграційного агентства.

Батьки дітей, які народились в Аргентині також мають право на постійну посвідку на проживання, а потім – і аргентинський паспорт. Зараз  росіяни можуть подорожувати без візи тільки до 87 країн.

Вагітні жінки і раніше приїжджали народжувати до Аргентини, але після вторгнення Росії в Україну країна зазнала відчутного напливу вагітних росіянок. Їз серпня 2022 року потік російських громадян до Аргентини помітно збільшився.

Крістіан Рубілар, адвокат росіянок, які були затримані в аеропорту, заявив місцевим ЗМІ, що його клієнтки намагаються врятуватися від війни та репресій, оскільки висловлення незгоди з російською політикою загрожує в’язницею. Проте голова міграційної служби в це не вірить.

Адже близько семи тис. із цих жінок повернулися додому одразу після пологів, доручивши аргентинським юристам оформити документи на громадянство для немовлят, а згодом – і для батьків.

Як заявила Каріньяно, все це викликає занепокоєння у аргентинської влади, а за фактом такого виду “туризму” розпочато розслідування.

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Поліція проводить рейди в рамках розслідування “мільйонного бізнесу та незаконної мережі”, яка нібито забезпечувала вагітних російських жінок та їхніх партнерів підробленими документами, виданими в рекордно короткий термін, щоб дозволити їм оселитися в Аргентині.

За повідомленням поліції послуги коштували до $35 тис., а пологовий туризм російських громадянок в Аргентину є прибутковою і усталеною практикою.

Джерело
ВВС
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