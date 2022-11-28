Скот Келлі, астронавт НАСА, що став рекордсменом з перебування в космосі, став амбасадором благочинної ініціативи президента України United24. Він приїхав в Україну і одразу поїхав до Охматдиту, де познайомився з лікарями та пацієнтами.

Зокрема Келлі спілкувався із 13-річною Катрусею, що отримала тяжке поранення ніг і спини під час ракетної атаки на вокзал у Краматорську у квітні. Її мама загинула тоді від російської ракети. Дівчину прикрив незнайомий чоловік, який теж загинув. Астронавт подарував їй значок НАСА, який побував у космосі та побажав найшвидшого одужання.

Також Келлі спілкувався з іншими маленькими пацієнтами лікарні та медиками.

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Українські діти теж зробили йому подарунок — малюнок самого Келлі у космосі. Скотт був зворушений і забрав малюнок, обіцяючи повісити його на стіні у своєму будинку в Колорадо.

Лікарі і пацієнти подякували астронавту за підтримку України та лікарні Охматдит у цей непростий час.

Джерело: НДСЛ Охматдит

Фото: НДСЛ Охматдит