В Україні запрацював проєкт 50 сонячних лікарень. У його втіленні в життя бере безпосередню участь благодійний Фонд Енергетична Дія для України.

Що це за проєкт і чому він надважливий сьогодні?

Другий рік у нас війна. Обстріли ракетами, снарядами і скидання авіабомб завдали енергосектору України значної шкоди.

Відключення світла в містах і селах минулої зими стали звичним явищем. Страждали всі, але, безперебійне забезпечення електроенергією закладів охорони здоров’я – це, без перебільшення, питання життя і смерті.

– Наша мета — забезпечити безперебійне надання медичної допомоги всім пацієнтам, які її потребують. Я щиро дякую всім, хто активно долучається та допомагає нам забезпечити електроживлення в медичних закладах за будь-яких умов, — зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Встановлення сонячних електростанцій з системами збереження електроенергії в рамках проєкту 50 сонячних лікарень дасть змогу українським медзакладам залишатися більш стійкими в умовах енергетичного тероризму росіян та бути готовими до надзвичайних ситуацій.

Це означає, що операційні, реанімаційні відділення, пологові будинки отримають безперебійне енергопостачання.

Гібридні фотоелектричні станції, які змонтують у медзакладах, складаються з сонячних панелей, інверторів та системи збереження енергії. Така станція мінімум дві-три години може забезпечувати подачу електроенергії.

Наразі таке обладнання вже встановлюють у Чернігівській обласній дитячій лікарні та Іванківській ЦРЛ — потужністю 44,59 та 25,07 кВт відповідно.

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Джерело: МОЗ