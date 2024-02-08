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Австралійські вчені виявили зв’язок між колупанням у носі та хворобою Альцгеймера

8 Лютого 2024, 14:44
Марина Мелехова редактор
ніс, алергія
Джерело: Unsplash

Нове дослідження австралійських науковців виявило, що ті, хто часто колупаються в носі, мають високу ймовірність розвитку хвороби Альцгеймера.

Шлях патогенів

Учені з Університету Західного Сіднея проаналізували різні наукові роботи і встановили, що нейрозапалення, що виникає внаслідок колупання в носі, небезпечне через певні мікроорганізми, які стимулюють мозок виробляти бета-амілоїд, основну причину прогресуючої деменції.

– Носова порожнина – це вірогідний шлях для проникнення патогенів, враховуючи її прямий анатомічний зв’язок із мозком і ранню стадію Альцгеймера, — зазначають науковці.

У чому небезпека

Хвороба Альцгеймера – це прогресуюча невиліковна патологія центральної нервової системи, яка призводить до порушення та втрати інтелектуальних здібностей.

Зараз дивляться

Людина втрачає здатність виконувати навіть прості дії, адже захворювання супроводжується комплексом неврологічних розладів.

Дослідники рекомендують регулярно очищати носові проходи за допомогою більш щадних методів, як-от промивання носа фізіологічним розчином або сякання.

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Джерело: Wion

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Австралія Наукові дослідження науковці Хвороба Альцгеймера хвороби
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