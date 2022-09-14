Австрійські компанії вкладуть €600 млн у будівництво та обладнання трьох медичних закладів в Україні. Фінансування проєктів нададуть австрійські та німецькі банки, повідомив міністр економіки Австрії.

У повідомленні йдеться, що потреба у будівництві медичних закладів виникла через війну.

Перший етап будівництва передбачає три конкретні проєкти – будівництво та обладнання Національної дитячої лікарні Охматдит у Києві, будівництво та обладнання сучасної університетської клініки у Києві та будівництво Національного реабілітаційного центру України у Львові. Вони будуть втілені австрійськими компаніями.

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– Проєктна вартість – понад €600 млн. Усе фінансуватимуть австрійські та німецькі банки, – йдеться у повідомленні.

Це стало можливим після укладання урядами України та Австрії Рамкової угоди про економічне співробітництво у розвитку проєктів.

Джерело: APA