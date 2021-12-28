Австрія активно вакцинує людей від коронавірусу, йдеться не лише про дорослих, а й про дітей.

Згідно з інформацією МОЗ країни, щеплення уже отримали майже 6,3 млн осіб, що понад 70% населення країни.

Крім того, в Австрії близько 120 тис. дітям від 12 до 14 років зробили уколи, а це 47% від усієї кількості.

Щодо дітей до 11 років, то імунізувати поки що вдалося 50 тис. осіб.

Загалом же у країні використали понад 16,2 млн доз вакцини проти коронавірусу.

Крім того, щонайменше 3,5 млн осіб отримали третю дозу.

Вакцинація від коронавірусу триває у світі уже понад рік – з грудня 2020-го. Цей процес проходить нерівномірно через неоднаковий доступ до вакцини, а також різний підхід до організації вакцинальної кампанії.

Через це деяким країнам вдалося імунізувати значну кількість населення, інші ж – поки що пасуть задніх. Серед лідерів – країни Європи, Ізраїль, ОАЕ.

Джерело: Corona in Österreich