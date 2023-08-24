Експерти Центрів із контролю і профілактики захворювань США (CDC) заявили, що нова форма коронавірусу BA.2.86 може бути активнішою, ніж старі варіанти, і здатна інфікувати людей, які раніше перехворіли на Covid-19 або отримали вакцину.

За словами вчених, BA.2.86 має 36 мутацій, що відрізняють його від домінантного нині варіанту XBB.1.5.

У CDC вважають, що ще занадто рано говорити про те, чи може новий штам викликати важчий перебіг захворювання порівняно з попередніми варіантами.

– Але через велику кількість мутацій, виявлених у цій лінії, існують побоювання щодо її впливу на імунітет від вакцин і попередніх інфекцій, – зазначили в агентстві.

Як заявили вчені, зразки вірусу ще не широко доступні для більш надійного лабораторного тестування на наявність антитіл. Раніше цього місяця CDC заявили, що відстежують високо мутовану лінію BA.2.86, виявлену в США, Данії та Ізраїлі.

На думку експертів агентства, нинішнє збільшення кількості госпіталізацій у США, найімовірніше, не пов’язане з лінією BA.2.86.