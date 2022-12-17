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Бачили те, чого немає: у Сіднеї люди після вживання шпинату нездужали аж до галюцинацій

17 Грудня 2022, 12:02
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
шпинат
Джерело: Pixabay

Надзвичайна ситуація виникла в Сіднеї, Австралія.  У декого з містян, що вживали шпинат торгової марки Riviera Farms з мережі магазинів Costco, з’явилися ознаки нездужання та навіть галюцинації.

Дев’ятьом людям знадобилася медична допомога після того, як вони з’їли шпинат.

Представники охорони здоров’я кажуть, що серед симптомів також були марення, прискорене серцебиття та розмитість зору.

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Управління охорони здоров’я Нового Південного Уельсу попередило, що усі пакування шпинату цього бренду з терміном придатності до 16 грудня небезпечні для споживання, та рекомендує позбутися їх.

Воно також закликало усіх, хто має будь-які незвичні симптоми після вживання шпинату, негайно звернутися до лікарів.

– Ніхто не помер, ми цьому дуже раді і сподіваємося, що так і залишиться, але люди дуже хворі… аж до виражених галюцинацій, коли вони бачать речі, яких немає, – розповів виданню доктор Даррен Робертс.

Представник Riviera Farms негайно попросили магазини вилучити шпинат з продажу.

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Постраждали від листової зелені лише мешканці Сіднею, але  Управління охорони здоров’я Нового Південного Уельсу повідомило про надзвичайний випадок владу в інших штатах.

Джерело
ВВС
Теги
лікування
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