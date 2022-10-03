В Україні викрито схему незаконної реалізації БАДів, вітамінів та домішок, що виготовлені в РФ. Товари не були сертифіковані в Україні, а грошові кошти від їх реалізації конвертувалися у російські рублі і перераховувалися на рахунки суб’єктів господарювання країни-агресора, повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, громадяни РФ організували створення та функціонування в Україні суб’єктів господарювання, працівники яких виконували виключно номінальну функцію і повністю перебували під контролем громадян РФ та були їм підзвітними. Їхньою метою було акумулювання прибутку, логістичного розподілення товару та іншої операційної діяльності в Україні.

Усі рішення з приводу закупівлі товару, його реалізації, підтвердження якості, отримання оплати, а також нарахування плати працівникам приймалися безпосередньо представниками підприємства-виробника.

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У ході обшуків за місцем зберігання та реалізації продукції, у місцях проживання причетних до незаконної схеми осіб виявлено та вилучено продукцію вартістю понад 10 млн грн з відповідним маркуванням, що підтверджує їх виробництво на території РФ, чорнову та бухгалтерську документацію, грошові кошти отримані від незаконної реалізації продукції.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом колабораційної діяльності та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 209 КК України) здійснюється слідчими ДБР.