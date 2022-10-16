Під час опитування, проведеного на замовлення компанії Vitabiotics Menopace, жінки назвали позитивні боки менопаузи, в тому числі відсутність менструацій, закінчення ПМС і більшу впевненість в собі.

Повідомляється, що опитування 1 000 жінок, які пережили менопаузу, показало, що 34% учасниць відчули себе вільніше, коли все закінчилося. Інші переваги включають в себе нове життя і відчуття більш стабільного гормонального фону.

Деяким жінкам в періоді або після менопаузи також подобався кращий секс і більш високе лібідо.

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– Ми хотіли показати, що, хоча менопауза може бути складним життєвим періодом, багато жінок знаходять в ній позитивні сторони, – зазначила учасниця опитування телеведуча Габбі Логан.

Дослідження також показало, що 13% опитаних вважають менопаузу в цілому позитивним досвідом, в той час як ще 46%, що в ній є щось хороше.

Майже чверть (23%) відчувають себе більш комфортно, 18% – набагато впевненіше. 16% жінок сказали, що тепер дійсно знають себе справжню.

Але 22% вважають, що їхній досвід менопаузи був повністю негативним через підвищену втому (57%), проблеми зі сном (52%), збільшення ваги (40%) і сприйняття менопаузи, як ознаки того, що ви стаєте старше (43%).

Майже три чверті (73%) також вважають, що про менопаузі часто говорять з приреченістю і зневірою. В результаті 61% вважають важливим поділитися своїм досвідом під час менопаузи, щоб допомогти зруйнувати табу і стереотипи.

Джерело: Express