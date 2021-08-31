Багато батьків задаються питанням, як правильно доглядати за дітьми, якщо вони захворіють на Covid-19. На думку австралійських дослідників, є дійсно ефективні речі, які ви можете зробити, щоб вашій хворій дитині було комфортніше і легше.

В Австралії зареєстровано понад 50 тис. підтверджених випадків Covid-19. З них близько 4,5 тис. були у дітей у віці 0-9 років і близько 6 тис. – у дітей у віці 10-19 років, що становить приблизно 20% всіх хворих в цій країні.

Симптоми у дітей часто схожі з симптомами інших вірусних інфекцій і можуть включати жар, нежить, біль в горлі, кашель, блювоту, діарею.

У невеликого числа дітей спостерігаються такі симптоми, як болі в животі, в грудях, головні болі, болі в тілі, утруднене дихання, втрата смаку або запаху. У той час як у половини дітей Covid-19 протікав безсимптомно.

Незважаючи на докази, що більш заразний Сovid-штам Дельта викликає важкі захворювання у молодих людей, на сьогоднішній день немає переконливих даних про те, щоб інфекція так само протікала у дітей.

За більшістю дітей з Covid-19 можна доглядати вдома так само, як і за дітьми з іншими вірусними інфекціями.

Правила догляду за дітьми з Covid-19

Діти повинні бути одягнені у відповідний одяг, щоб їм було зручно, щоб вони не потіли і не мерзли.

Потрібно стежити за тим, щоб дитина пила багато рідини.

Якщо є дискомфорт через біль або лихоманку, дитині можна дати парацетамол або ібупрофен. Але тільки відповідно до вказівок в інформації про продукт або рекомендаціями лікаря.

Попереджувальні ознаки погіршення включають тривалу лихоманку (більше п’яти днів), утруднене дихання або біль у грудях.

У деяких дітей виникають сильні болі в животі, блювота і або діарея. Важливо спонукати цих дітей часто пити рідину. Вас повинно насторожити, якщо вони п’ють менше, ніж зазвичай, або виділяють менше половини сечі або, якщо вони надмірно сонливі або дратівливі.

У таких випадках слід звернутися за професійною допомогою медиків. В екстреній ситуації потрібно викликати швидку допомогу, повідомивши оператору, що у дитини Covid-19.

Що робити, щоб не заразилися інші члени сім’ї

Вірус SARS-CoV-2 легко передається, особливо серед тих, хто живе в одному будинку із хворими на Covid-19.

Ризик поширення інфекції можна знизити, якщо:

по можливості дотримуватися дистанції більше 1,5 м

по можливості змусити дитину користуватися окремою ванною

обов’язково носити маску

прикривати рот і ніс при кашлі та чханні

регулярно мити руки з милом і користуватися дезінфікуючим засобом

Хороша вентиляція також є фактором зниження передачі, але не кожен може змінити це в своїй життєвій ситуації.

Якщо у когось у сім’ї є Covid-19, слід регулярно чистити поверхні з високим рівнем дотику, такі як дверні ручки, кухонні стільниці, перемикачі та крани.

Особисті предмети домашнього вжитку, такі як столові прилади, посуд і рушники, слід вимити перед тим, як поділитися ними. Досить звичайного домашнього дезинфікуючого засобу.