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Багато з важкими мінно-вибуховими пораненнями: 19 українців евакуйовані для лікування до Норвегії та Данії

12 Червня 2022, 15:31
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
евакуція

Міністерство охорони здоров’я України спільно з представниками Єврокомісії евакуювали 19 українців на спеціалізоване лікування до Норвегії та Данії.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила пресслужба МОЗ.

Зазначається, що, зокрема, серед пацієнтів є жінка, яка на початку березня постраждала від ворожих обстрілів під Києвом. І на сьогодні перебуває у важкому стані та потребує подальшого тривалого лікування. Супроводжує її син.

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– Загалом евакуювали людей зі складними мінно-вибуховими пораненнями, а також пацієнтів із захворюваннями, яких зараз лікувати в Україні неможливо або які потребують спеціалізованої терапії, – йдеться у повідомленні.

Відзначається, що спочатку хворих і поранених перевезли до Львова для стабілізації їхнього стану, а потім із залученням спеціальним повітряних госпіталів доставили на лікування в Норвегії та Данії.

Фото: МОЗ

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні Данія Евакуація лікування Норвегія
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