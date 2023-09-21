Завершилося епідрозслідування випадку отруєння дітей у столичному приватному дитячому садочку, коли всіх постраждалих малюків довелося госпіталізувати.

Результати розслідування оприлюднені на офіційній сторінці Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві.

Повідомляється, що у зв’язку з подіями, що відбулися на початку вересня, коли на гостру кишкову інфекцію в одному з приватних садочків захворіло четверо дітей, Держпродспоживслужба провела позапланову перевірку закладу, що має два філіали на різних вулицях.

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Постачальником харчування до закладу є ТОВ Кідс Кейтеринг Київ.

За результатами лабораторних досліджень, у 10 із 20 відібраних змивів з об’єктів навколишнього середовища за адресою вул. Грузинська, 35-А виявлено бактерії групи кишкової палички. Крім того, ще й дві проби води не відповідають вимогам ДСанПіН.

У другому філіалі – по вул. Анни Ахматової, 35-Б у 8 з 20 відібраних змивів із об’єктів навколишнього середовища теж виявлено бактерії групи кишкової палички.

Ці порушення безперечно становлять загрозу для здоров’я дітей. Тому головним державним інспектором винесено рішення про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів.

Видано приписи про усунення порушення вимог законодавства про харчові продукти.

Крім того, направлено лист до Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області щодо постачальника готових страв (кейтеринг) ТОВ Кідс Кейтеринг Київ.

До речі, страви, які поставляє кейтерингова компанія у приватні дитячі заклади області, теж призвели до спалахів гострої кишкової інфекції серед дітей.

Джерело: Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві