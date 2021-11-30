У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені І.І. Мечникова хірурги врятували ногу молодому чоловікові, хоча згідно з первинним діагнозом її слід було ампутувати вище коліна. Сьогодні хлопець вже намагається ходити без милиць.

Тарасу виповнилося 27, він був щасливий зі своєю сім’єю, виховував разом з дружиною двох прекрасних дітей, коли страшна трагедія буквально розірвала його життя на до і після.

У квітні 2021 року під час проведення небезпечних робіт на одному із заводів у місті Кам’янське йому на ногу впала величезна металева балка вагою більше тонни.

Вид травмованої кінцівки був жахливий: рана забруднена землею, кістки стирчать зовні, велика крововтрата, больовий шок…

Початковий діагноз медиків лікарні імені І.І. Мечников прозвучав для молодого чоловіка, як вирок: неповна ампутація правої кінцівки. Пошкоджені судини практично не залишали шансів врятувати ногу.

Але хірург Олег Сергєєв, який врятував сотні рук і ніг бійцям на Східному фронті, глянувши в очі Тараса, що скляніли, пішов на ризик – запропонував тривалу відновлювальну операцію.

Думки колег розділилися: нирки пацієнта критично виходили з ладу.

Тарас, що впав у депресію, благав лікарів зробити все можливе. В ім’я дітей.

Складна мікрохірургічна операція з відновлення кровообігу тривала цілий робочий день. Фіксація кістки, пересадка власної шкіри з стегна. Потім пішов відлік складної реабілітації протягом семи місяців.

Сьогодні Тарас вже ходить без милиць, дивиться на життя з оптимізмом. Обіймаючи своїх діток, каже, що тільки, коли хворієш, дізнаєшся, хто любить тебе по-справжньому.

Джерело: Сергій Риженко