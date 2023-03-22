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Бажаю швидкого одужання! Президент відвідав госпіталь на Донеччині та нагородив поранених бійців

22 Березня 2023, 15:42
Ганна Іваницька керівник відділу Здоров’я
поранені Донеччина

Президент України відвідав госпіталь на Донеччині, де лікуються наші поранені бійці, зокрема й ті, хто захищав Бахмут. Зеленський поспілкувався з військовими та вручив нагороди: ордени “За мужність” ІІІ ступеня і медалі “За військову службу Україні”.

Глава держави подякував захисникам і побажав швидкого одужання.

поранені Донеччина

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Президент також ознайомився з обладнанням у лікарні, оглянув операційний блок і реанімаційне відділення.

Представникам медичних сил ЗСУ президент вручив ордени княгині Ольги ІІІ ступеня, Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та Данила Галицького.

– Ви захищаєте державу на своєму фронті. Вдячний вам за те, що повертаєте здоров’я хлопцям і дівчатам, які на фронті, – зазначив Володимир Зеленський.

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Джерело
Офіс президента
Теги
Бахмут Володимир Зеленський Донецька область
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