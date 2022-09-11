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Бельгія готова поділитися з Україною досвідом у сфері реформи системи психічного здоров’я

11 Вересня 2022, 12:39
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

В рамках візиту Її Величності Королеви Бельгії Матильди, пройшов перший семінар, присвячений досвіду реформи системи психічного здоров’я в Україні.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Відзначається, що в ході семінару федеральний координатор реформ у сфері психічного здоров’я Федеральної служби охорони здоров’я Бельгії Бернард Джейкоб і його команда поділилися досвідом переходу від інституційних служб психічного здоров’я до орієнтованих на громаду.

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Зокрема, йдеться про:

  • зменшення кількості ліжок у психлікарнях та запровадження виїзних мобільних команд;
  • розширення послуг психічного здоров’я у первинній ланці медичної допомоги;
  • запровадження інтегрованої допомоги людям з більш тяжкими та хронічними захворюваннями.

– Досвід Бельгії показує, що трансформація служб психічного здоров’я вимагає зміни культури і ставлення, а також безперервної освіти, доступної всім зацікавленим сторонам, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Відзначається, що команда, яка планує і впроваджує реформу психічного здоров’я в Бельгії, зі свого боку висловила зацікавленість ознайомитися з українським досвідом роботи під час надзвичайних ситуацій, зокрема, в секторі оборони і безпеки.

Джерело
МОЗ
Теги
Бельгія Медики психічні розлади Україна
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