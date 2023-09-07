Реабілітація наших воїнів – українські волонтери вже 9 років поспіль допомагають бійцям, які отримали складні поранення внаслідок боїв на Сході та Півдні України. Одна з таких лікарень – у Бостоні. Завдяки небайдужості одного з її хірургів-ортопедів Ніла Чена складне лікування тут пройшли вже семеро українських військових.

Ніл Чен – досвідчений хірург-ортопед який спеціалізується на складних травмах верхніх кінцівок. Він згадує, як у 2015-му отримав лист від засновниці фонду Відродження захисників України, Ірини Ващук-Дісіпіо. Там вона розповідала про українського військового з надзвичайно складною травмою ліктя.

– Він приїхав до Сполучених Штатів, ми змогли подбати про його лікоть і допомогти йому відновити функції. І це був початок знайомства з іншими пацієнтами з України, – розповідає Ніл Чен.

Ірина надсилає лікарю інформацію про найтяжчих поранених, які мають травми або інфекцію верхніх кінцівок, і він ніколи не відмовляє.

До знайомства з Іриною Ващук-Дісіпіо, Ніл Чен ніяк не був пов’язаний з Україною. Але не проігнорував її листа і взявся допомогти.

– Коли ми бачимо ці травми, які є нищівними для людини, виникає співчуття та милосердя. Адже часто це – молоді люди, у яких попереду все життя. Тому ми хочемо зробити усе для того, щоб покращити їхнє життя, – зазначив хірург-доброволець.

Нерідко до лікування українців доктор Чен залучає пластичних хірургів. Адже доводиться не лише нарощувати кістки та зшивати м’язи, а й з’єднувати нерви та м’які тканини.

Чен каже, що одним з його найскладніших пацієнтів був Роман Годурик, якого поранило у 2017 році у Луганській області.

– Сколкове поранення в плечі. Відірвало і м’яз, відірвало і вирвало сустав плечовий. Лопатка не працює, бо вона висить. Поранення таке було серйозне. Відірвало плече, – розповідає боєць Роман Годурик.

Щоб відновити плече Романа, якого практично не було, американські лікарі взяли частину його ноги, з якої реконструювали зруйноване плече.

– Ми взяли частину однієї з його кісток і використали для реконструкції. Нам довелося бути дуже винахідливими, – розповів Ніл Чен.

Операція у Бостоні тривала 15 годин, потім кілька чисток, згадує Роман.

Він може рухати та використовувати руку, проте, про поранення нагадує біль.

Доктор Чен не лише рятує верхні кінцівки українських героїв, а й сам домовляється з лікарнею про їхнє безкоштовне лікування. Кожен великий американський госпіталь має благодійні програми. Ніл готує усі документи та веде перемовини з адміністрацією та наглядовою радою про безкоштовне лікування українців.

– Тобто ми беремо усі медичні довідки про допомогу, яка була надана, описуємо всю складність травми, а потім проводимо аналіз із лікарнею щодо потреб та догляду за пацієнтом, – каже Ніл Чен, хірург-ортопед.

Нерідко українські військові потравляють до нього у важкому стані через інфекційні запалення, які спочатку треба вилікувати. Часом на це йдуть місяці.

– Ґрунт та бруд потрапляє в організм, він заражає кістки та шкіру. Цих бактерій, які живуть всередині рани, дуже важко позбутися, – зазначає Ніл Чен.

Зараз у Бостоні, розповідає Ірина Ващук-Дісіпіо, лікується один боєць спецпідрозділу Альфа з України. Йому вже більше року намагаються вивести інфекцію. Лікарня могла би прийняти більше поранених, каже Ірина, але ресурси фонду обмежені.

– Це дуже великий людський ресурс, відновлення кожного військового. Це зустріч з лікарем, це треба людині десь жити, щось їсти, хтось має за нею доглядати. І це все наш волонтерський ресурс, – каже Ірина Ващук-Дісіпіо, засновниця фонду Відродження захисників України.

За практично вісім років співпраці доктор Чен жодного разу не проігнорував звернення Ірини про допомогу українцям.