Під час нічної атаки ворога на Київщину 22 березня, загинув водій швидкої допомоги Сергій Медведенко. Чоловік 1984 року народження поклав своє життя, рятуючи інших. Без батька залишилось двоє діток.

– Вічна памʼять герою! Вічне пекло тим, хто вбиває наших мирних людей! – прокоментували в МОЗ.

У ніч проти 22 березня росіяни атакували країну дронами. Один з них влучив в гуртожиток у місті Ржищів, що на Київщині. Було пошкоджено верхні поверхи двох гуртожитків та корпус професійного ліцею.

Наразі відомо про чотирьох загиблих, 20 осіб отримали поранення.

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Вночі проти 22 березня російські агресори випустили загалом 21 безпілотник типу Shahed з Брянської області. Нашим захисникам вдалося збили 16 дронів.

Ворог продовжує атакувати цивільну інфраструктуру України. Наразі відомо про влучення ворожої ракету у житловий будинок в Запоріжжі.