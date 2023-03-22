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Без батька залишилось двоє дітей: під час нічної атаки на Київщину загинув водій швидкої

22 Березня 2023, 13:15
Ганна Іваницька керівник відділу Здоров’я
загинув водій швидкої

Під час нічної атаки ворога на Київщину 22 березня, загинув водій швидкої допомоги Сергій Медведенко. Чоловік 1984 року народження поклав своє життя, рятуючи інших. Без батька залишилось двоє діток.

– Вічна памʼять герою! Вічне пекло тим, хто вбиває наших мирних людей! – прокоментували в МОЗ.

У ніч проти 22 березня росіяни атакували країну дронами. Один з них влучив в гуртожиток у місті Ржищів, що на Київщині. Було пошкоджено верхні поверхи двох гуртожитків та корпус професійного ліцею.

Наразі відомо про чотирьох загиблих, 20 осіб отримали поранення.

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Вночі проти 22 березня російські агресори випустили загалом 21 безпілотник типу Shahed з Брянської області. Нашим захисникам вдалося збили 16 дронів.

Ворог продовжує атакувати цивільну інфраструктуру України. Наразі відомо про влучення ворожої ракету у житловий будинок в Запоріжжі.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні Київська область швидка допомога
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