Американські вчені Технологічного інститут в Джорджії створили техніку швидкого, безкровного і безболісного нанесення татуювань, засновану на застосуванні мікроголок.

Відзначається, що таким способом тату можна наносити самостійно.

– Це може бути способом не тільки зробити медичні татуювання більш доступними, але й створити нові можливості для косметичних татуювань через простоту нанесення, – зазначив керівник наукової роботи професор Марк Праусніц.

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Повідомляється, що в татуюваннях зазвичай використовуються великі голки, які проколюють шкіру від 50 до 3 тис. разів на хвилину, щоб нанести чорнило під шкіру, що є трудомістким і болючим процесом.

Команда вчених запропонувала використовувати мікроголки з чорнилом, які укладені в розчинну матрицю. Маючи в своєму розпорядженні мікроголки за певним шаблоном, кожна з них діє, як піксель для створення татуювання будь-якої форми, малюнка або кольору.

Відзначається, що в медичних установах татуювання іноді використовуються, щоб приховати шрами, провести повторну променеву терапію раку або відновити соски після операції на грудях.

Татуювання також можна використовувати замість браслетів, щоб повідомити про серйозні захворювання, такі як діабет, епілепсія або алергія.