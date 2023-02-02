Смертність серед породіль і новонароджених на окупованих ворогом територіях України збільшилася більше ніж утричі порівняно з аналогічними показниками до початку російської військової агресії.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

– Дії російських окупаційних адміністрацій призводять до подальшого погіршення соціально-гуманітарної ситуації на тимчасово окупованій території України, – пише Маляр.

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Зокрема, за її словами, через те, що всі місцеві медичні заклади використовуються окупантами для лікування поранених російських військовослужбовців, вагітні жінки позбавлені можливості отримувати необхідну медичну допомогу.

Такі штучно створені труднощі становлять небезпеку життю і здоров’ю породіль і новонароджених, констатує заступник міністра.

Джерело: Ганна Маляр