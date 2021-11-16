Науковці США виявили та описали другий потенційний випадок успішного подолання ВІЛ-інфекції. Хвора не приймала жодних антиретровірусних препаратів та їй не проводили пересадку кісткового мозку.

Йдеться про жінку з Аргентини, вона вісім років була ВІЛ-інфікована. Хворобу у неї діагностували у 2013-ому. Обстеження у лікаря показало, що вона не потребує жодних ліків, оскільки її організм може самостійно тримати вірус під контролем.

Підтримка препаратами їй знадобилася лише у період вагітності (між 2019 та 2020 роками). Жінці вдалося народити абсолютно здорову дитину, після цього фахівці додатково обстежили пацієнтку.

Вони проаналізували геном 1,188 млрд лімфоцитів із периферичної крові, а також 503 млн лімфоцитів із плацентарних тканин на ВІЛ та не виявили здатних до реплікації вірусів імунодефіциту.

Було зафіксовано лише сім дефектних, не здатних до відтворення провірусів, частина яких походить від клонованих клітин.

Автори дослідження припускають, що жінка є другим відомим у світі пацієнтом, якому вдалося самостійно приборкати ВІЛ.

Наразі ж небезпечну інфекцію можна контролювати за допомогою антиретровірусних препаратів. Вони поступово знижують вірусне навантаження після чого людина не може заражати інших та здатний народжувати здорових дітей.

Джерело: Annals of Internal Medicine