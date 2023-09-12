Міністерство охорони здоров’я не проти продажу засобів екстреної контрацепції без рецепта, але виступає за встановлення вікових обмежень для покупців цих препаратів.

У відомстві визнають право жінки припинити небажану вагітність, особливо якщо йдеться про випадки сексуального насильства.

Однак враховуючи, що всі засоби екстреної контрацепції є гормональними, вони можуть суттєво вплинути на здоров’я та самопочуття жінки. Саме тому наразі препарати доступні лише за рецептом.

Зараз дивляться

Варто зазначити, що це рішення виробника, який зареєстрував засоби екстреної контрацепції в Україні. Хоча дехто з них вже розглядає пропозицію МОЗ перереєструвати їх як безрецептурні.

За попередніми даними, процедура перереєстрації кожного препарату триватиме приблизно місяця.