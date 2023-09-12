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Без рецепта, але з обмеженнями по віку: у МОЗ хочуть перереєструвати препарати екстреної контрацепції

12 Вересня 2023, 21:13
Марина Мелехова редактор
жінка і ліки
Джерело: Unsplash

Міністерство охорони здоров’я не проти продажу засобів екстреної контрацепції без рецепта, але виступає за встановлення вікових обмежень для покупців цих препаратів.

У відомстві визнають право жінки припинити небажану вагітність, особливо якщо йдеться про випадки сексуального насильства.

Однак враховуючи, що всі засоби екстреної контрацепції є гормональними, вони можуть суттєво вплинути на здоров’я та самопочуття жінки. Саме тому наразі препарати доступні лише за рецептом.

Зараз дивляться

Варто зазначити, що це рішення виробника, який зареєстрував засоби екстреної контрацепції в Україні.  Хоча дехто з них вже розглядає пропозицію МОЗ перереєструвати їх як безрецептурні.

За попередніми даними, процедура перереєстрації кожного препарату триватиме приблизно  місяця.

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Джерело
МОЗ
Теги
Ліки МОЗ України
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