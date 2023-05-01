Під час дії статусу воєнного стану на території України внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримувати медичну допомогу за місцем фактичного перебування без укладення декларації.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Омбудсмен зазначив, що ВПО мають право на надання необхідної медичної допомоги в державних і комунальних закладах охорони здоров’я, а також на забезпечення лікарськими засобами у випадках і порядку, визначених законодавством (стаття 9 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”).

Лубінець звернув увагу, що ВПО мають також право звернутися до закладу охорони здоров’я за власним вибором. Для цього слід написати заяву на ім’я головного лікаря з проханням поставити на облік за місцем фактичного проживання.

Документом, що підтверджує місце проживання, є довідка про взяття на облік ВПО.

Крім того, внутрішньо переміщена особа, яка потребує спеціалізованої меддопомоги, має звернутися до територіального закладу охорони здоров’я та отримати направлення до медичного закладу відповідного профілю.

Нагадаємо, що в Україні офіційно зареєстровано 4 857 200 внутрішньо переміщених осіб.

Джерело: Дмитро Лубінець