Під час пандемії коронавірусу в Британії школярам забороняється жартувати на тему Covid-19.

У новому навчальному році школярів очікують незвичайні нововведення.

В одній зі шкіл країни тепер заборонено навмисне і зловмисно кашляти або чхати, а також розповідати жарти про коронавірус.

За недотримання правил дитину можуть відрахувати зі школи. Також для запобігання поширенню коронавірусу у кожного класу буде свій туалет. Відвідування чужий вбиральні спричинить серйозне покарання.

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Станом на ранок 2 вересня, в Британії зафіксовано понад 337 тис. випадків коронавірусу. За весь час пандемії в країні від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 41 504 особи.

Водночас в Британії вилікувалися 334 людини. Зараз на коронавірус хворіють 295 320 осіб.

В Україні Міністерство охорони здоров’я розглядає можливість введення додаткових канікул у школах під час місцевих виборів, які заплановані на 25 жовтня.

Однак позапланові канікули будуть недовгими.