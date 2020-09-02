Під час пандемії коронавірусу в Британії школярам забороняється жартувати на тему Covid-19.
У новому навчальному році школярів очікують незвичайні нововведення.
В одній зі шкіл країни тепер заборонено навмисне і зловмисно кашляти або чхати, а також розповідати жарти про коронавірус.
За недотримання правил дитину можуть відрахувати зі школи. Також для запобігання поширенню коронавірусу у кожного класу буде свій туалет. Відвідування чужий вбиральні спричинить серйозне покарання.
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Станом на ранок 2 вересня, в Британії зафіксовано понад 337 тис. випадків коронавірусу. За весь час пандемії в країні від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 41 504 особи.
Водночас в Британії вилікувалися 334 людини. Зараз на коронавірус хворіють 295 320 осіб.
В Україні Міністерство охорони здоров’я розглядає можливість введення додаткових канікул у школах під час місцевих виборів, які заплановані на 25 жовтня.
Однак позапланові канікули будуть недовгими.