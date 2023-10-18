Пацієнти отримали від Національної служби здоров’я дуже необхідну і несподівану підтримку – віднині в телефон можна завантажити програму, яка стане гідом у системі медичних гарантій.

Які послуги можна отримати у сімейного лікаря, терапевта чи педіатра, які безкоштовні аналізи та препарати доступні, а ще – як написати скаргу у разі порушення прав пацієнта. На всі ці і багато інших запитань можна буде знайти відповідь просто у власному телефоні.

Якщо ви не знайомі з програмою медичних гарантій і її перевагами, онлайн-гід дасть детальну інформацію і про програму, і про пакети медичних послуг, які існують і оплачуються державою.

Зараз дивляться

Онлайн-гід детально розкаже:

які послуги можна отримати у лікаря первинної медичної допомоги;

які ліки входять до програми Доступні ліки та як їх отримати безоплатно чи з частковою доплатою;

як подати скаргу у разі порушення прав пацієнта на безоплатні медичні послуги;

які лабораторні та діагностичні дослідження доступні безкоштовно.

Щодо останнього пункту, то Центр громадського здоров’я зазначає, про безкоштовні аналізи і дослідження цікавлять людей найбільше.

Не всі знають, що кожен пацієнт, який підписав декларацію з лікарем первинної медичної допомоги, має право отримати визначений перелік лабораторних та діагностичних досліджень.

Безпосередньо на прийомі лікар може оглянути пацієнта, провести скринінг на певні захворювання та зробити швидкі тести на інфекційні захворювання.

Безоплатно можна пройти:

інструментальну діагностику – електрокардіографію, пікфлуометрію (пікову швидкість видиху для оцінки дихальної системи), вимірювання гостроти зору, слуху;

отримати направлення на консультацію лікаря-спеціаліста;

пройти скринінг на наявність розладів психіки та поведінки;

перевіритися на ВІЛ, туберкульоз, гепатити, інфекції, які передаються статевим шляхом.

Крім того, пакет містить загальний аналіз крові, сечі, рівня холестерину та глюкози в крові.

Зазначається, що онлайн-гід постійно буде збагачуватися новою актуальною та корисною для пацієнта інформацією.

Завантажити онлайн-гід можна за посиланням.

Джерело: Центр громадського здоров’я