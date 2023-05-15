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Безкоштовні операції: в МОЗ пояснили, за яких умов їх можна зробити

15 Травня 2023, 14:52
Валентина Андрейко журналістка
операция
Джерело: Depositphotos

Якщо призначено хірургічне втручання, не варто шукати в інтернеті, скільки коштуватиме операція.

Хірургічні операції безоплатні у всіх медзакладах України, які мають відповідний договір із НСЗУ. Причому місце реєстрації пацієнта значення не має.

Отож, в інтернеті варто шукати лише лікарню, яка має договір із НСЗУ за пакетом медичних послуг Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах.

Потрібну інформацію можна знайти на офіційному сайті НСЗУ, або зателефонувавши на гарячу лінію – 16-77.

Для отримання планової хірургічної допомоги пацієнт мусить мати направлення від сімейного лікаря, терапевта або педіатра.

А якщо потрібна невідкладна операція і хворого доставила у медичний заклад бригада екстреної медичної допомоги, його оперуватимуть без усілякого направлення.

Так само, якщо під час загрозливого стану пацієнт звернеться сам у зазначений медичний заклад.

Пакет медичних послуг Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах передбачає, що у стаціонарі хворому гарантуються всі необхідні передопераційні обстеження, сучасне знеболення, інтенсивна терапія і реанімація у разі потреби.

І, звісно, забезпечення ліками з Нацпереліку та тими, що закуплені коштом інших програм.

У програму включено й харчування хворого на період лікування у стаціонарі.

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Джерело
МОЗ
Теги
Безкоштовні ліки МОЗ Операція
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