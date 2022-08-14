З 15 серпня в Шотландії вступає в дію закон про право на безкоштовний доступ до засобів інтимної гігієни.

Згідно закону, дівчата та жінки мають право на вільний доступ до санітарних виробів у громадських будівлях.

– Люді змушені робити важкий вибір через кризу вартості життя. Надання доступу до безкоштовних засобів гігієни має основне значення для рівності та гідності і усуває фінансові бар’єри для доступу до них, – зазначив міністр соцполітики Шон Робінсон.

Відповідно до закону, місцеві чиновники та діячі освітніх послуг зобов’язані безкоштовно надавати товари для місячних всім, хто їх потребує.

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Також, ті хто потребує засоби інтимної гігієни можуть скористатися найближчий пункт видачі за допомогою мобільного додатка PickupMyPeriod, запущеного соціальним проектом Hey Girls за підтримки уряду Шотландії.