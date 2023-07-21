Війна в Україні призвела до масової міграції людей, що рятуються від обстрілів і військових дій. Цілі родини змінюють місце проживання, або тимчасово винаймають житло у більш безпечному регіоні.

Обставини змушують людей шукати доступні як з фінансової точки зору, так і за логістичними можливостями медичні заклади та аптеки, які надають багатопрофільну допомогу.

Далі – перелік приватних медзакладів та аптек, які підставили українцям плече у скрутний час.

Медичні заклади

Британський офтальмологічний центр цілодобово безкоштовно лікує усіх громадян України, які отримали поранення чи травми очей, а також мають гострі захворювання очей, що потребують невідкладної допомоги.

Матеріали для лікування надані американською компанією Alcon та англійською компанією Rayner. Пацієнтів приймають за попереднім записом, можна отримати і консультацію онлайн.

Деталі за тел.: +38 (044) 230-70-60, +38(044)230-70-70, +380(066)499-96-66 або на сайті.

Медпрофцентр у Борисполі допомагає тим, хто фізично не може дійти чи доїхати до лікарів. Фахівці мають досвід дистанційної медицини. Для отримання допомоги онлайн треба завантажити додаток.

Обирай лікаря та спілкуйся у форматі онлайн-дзвінка або у чаті. Всі онлайн-консультації повністю безкоштовні.

Деталі за тел.: +38 (099) 617-15-95, +38 (093) 617-99-99,+38 (096) 179-19-37 або на сайті.

Стоматологічна клініка Kushnir Dental Office в рамках благодійної ініціативи “Біль – зайвий” надає безкоштовну стоматологічну допомогу українським захисникам.

Безкоштовними медичними послугами гарантовано можуть скористатися військовослужбовці для лікування гострого карієсу, гострого пульпіту та періодонтиту (лікування кореневих каналів), видалення зубів, при гострих формах захворювань ясен.

Деталі за тел.: +38 (063) 53 – 81 – 568, +38 (073) 53- 81- 568 або на сайті.

Добробут запускає відділення реабілітації та безоплатну програму лікування для військових.

Команда реабілітаційного відділення займається відновленням після травм та операцій на опорно-руховому апараті, лікуванням захворювань опорно-рухового апарату та больових синдромів, реабілітацією спортсменів, відновленням після бойових травм, корекцією порушень постави.

Пацієнти можуть отримати консультативну допомогу, фізіотерапію, мануальну та рухову терапію.

Заявки розглядає спеціальна медична комісія.

Деталі за тел.: +38(097) 495 – 28-88, +38(044)495- 28-88 або на сайті.

Лабораторії та аптеки

Аптека АНЦ разом із медичною лабораторією ДІЛА надають 20% знижку на свої послуги по всій Україні.

Щоб скористатися промокодом та отримати знижку 20% на дослідження в липні:

виберіть необхідне вам дослідження;

завітайте до зручної вам лабораторії ДІЛА;

завчасно при оформленні замовлення на касі Лабораторії ДІЛА назвіть промокод ANC20.

Медична лабораторія ДІЛА та Аптека АНЦ залишають за собою право змінювати умови та терміни проведення акції.

Безкоштовна довідка: 5900 або на сайті.

Аптечний холдинг АНЦ приєднався до гуманітарної платформи єДопомога.

Завдяки цьому партнерству кожен клієнт мережі АНЦ або небайдужий українець має змогу підтримати ліками родини, які наразі перебувають у скрутному становищі та залишили свої заявки на платформі. Для цього потрібно: оформити передплату єДопомога номіналом 300, 500 або 1 тис. грн. у аптеках: АНЦ, Копійка, Шар@ і Благодія.

Завдяки оформленим передплатам родини, що потребують, зможуть придбати необхідні ліки в будь-якій з понад 1 100 аптек АНЦ по всій Україні.

Деталі тут.

ДП Медзакупівлі пропонує отримати безкоштовно ліки для онкохворих, якщо вони відсутні у лікарні пацієнта. Для цього необхідно зібрати всі документи, які підтверджують захворювання та необхідність у конкретному препараті. Далі перевірити, у яких лікарнях є залишки препарату, закупленого централізовано – за допомогою сайту, або за тел. +38(063)651-90-25.

За можливості переїхати – з усіма документами, обстеженнями та призначеннями звернутися до лікарні, де є препарат, та отримати його там. Попередньо обов’язково потрібно зв’язатися з установою та уточнити, чи зможуть вас там прийняти.

Якщо переїхати немає можливості, – звернутися до головного лікаря медустанови, де ви проходите лікування, із заявою про забезпечення вас необхідним лікуванням, яке входить у гарантований пакет послуг.

Безкоштовна медична онлайн-допомога

Doctor Online. Україно-американська компанія. Лікарі консультують у режимі чату, в Андроїд-версії є також аудіо/відео. 200+ лікарів з приватних та комунальних медичних закладів (Адоніс, інститут Амосова тощо) готові вам допомогти.

Доступ тут.

Viveo. Це міжнародна платформа, яка зараз залучає лікарів зі всього світу, щоб безкоштовно консультувати українців трьома мовами — українською, російською та англійською.

До речі, ця ініціатива завдячує своєю появою колишньому президенту Естонії Тоомасу Гендріку Ілвесу.

Тут все докладно описано і є змога завантажити додатки.