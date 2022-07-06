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Безоплатна медична допомога українцям у Литві: як отримати

6 Липня 2022, 11:40
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
врач
Джерело: Depositphotos
Українці, які отримали тимчасову посвідку на проживання в Литві з гуманітарних міркувань, можуть отримувати безоплатну медичну допомогу.
Безоплатно українцям надають такі медичні послуги:
  • послуги швидкої допомоги та охорони здоров’я,
  • медичну реабілітацію поранених на війні,
  • щеплення від Covid-19.
Щоб мати можливість отримувати медичну допомогу, українцям потрібно у реєстраційному центрі отримати картку, де зазначено персональний код електронної історії здоров’я ESI.
Цей код дає змогу ідентифікувати людину для отримання медичних послуг та ліків за рецептом — його потрібно показувати в медичних закладах та аптеках.
Шукачам притулку з України Литва забезпечує безоплатні медичні послуги, серед яких:
  • невідкладна медична допомога,
  • огляд і медична допомога під час вагітності та пологів,
  • інші медичні послуги, ненадання яких може призвести до погіршення здоров’я та необхідності невідкладної медичної допомоги тощо.
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Докладніше про медичну допомогу у Литві можна дізнатися за посиланням: https://moz.gov.ua/litovska-respublika

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Джерело
МОЗ
Теги
Медицина
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