Українці, які отримали тимчасову посвідку на проживання в Литві з гуманітарних міркувань, можуть отримувати безоплатну медичну допомогу.

послуги швидкої допомоги та охорони здоров’я,

медичну реабілітацію поранених на війні,

щеплення від Covid-19.

Щоб мати можливість отримувати медичну допомогу, українцям потрібно у реєстраційному центрі отримати картку, де зазначено персональний код електронної історії здоров’я ESI.

Цей код дає змогу ідентифікувати людину для отримання медичних послуг та ліків за рецептом — його потрібно показувати в медичних закладах та аптеках.