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Безоплатну психологічну допомогу українці можуть отримати у сімейного лікаря

20 Грудня 2022, 15:24
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
врач
Джерело: Depositphotos

Через війну потреба в послугах, що стосуються психічного здоров’я українців зросла в рази. Міжнародна практика свідчить, що проблеми з психічним здоров’ям можна вирішувати на первинній ланці медичної допомоги.

По безоплатну психологічну допомогу відтепер можна звертатися до лікарів первинної ланки,  повідомляє Національної служби здоров’я (НСЗУ).

В Україні впроваджено пакет  Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги, яки дозволяє отримати психологічну допомогу на безоплатній основі.

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– Надають її медичні заклади, які уклали з НСЗУ договір на новий пакет. Саме в них лікарі первинки пройшли необхідну підготовку та готові надавати психологічну допомогу, – уточнили в НСЗУ.

В безоплатну психологічну допомогу входить:

  • Базова психологічна допомога, складання плану ведення і лікування в межах своєї компетенції.
  • Оцінка клінічного стану пацієнта, зокрема фізичного та психологічного, щоб виявити тривожні стани, депресії та інші розлади психічного здоров’я.
  • За потреби лікар направить на проведення лабораторних та інструментальних досліджень чи скерує на консультацію до лікаря-психіатра.
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Як знайти медзаклад, де надають психологічну допомогу

Знайти медзаклад, який надає такі послуги, можна:

  • на дашборді НСЗУ “Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій” за посиланням: https://cutt.ly/y0Plvco.
  • або зателефонуйте в контакт-центр НСЗУ за номером 16-77 – оператор підкаже, де найближчий до вас медзаклад з потрібно безоплатною послугою.

Джерело: НСЗУ

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