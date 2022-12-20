Через війну потреба в послугах, що стосуються психічного здоров’я українців зросла в рази. Міжнародна практика свідчить, що проблеми з психічним здоров’ям можна вирішувати на первинній ланці медичної допомоги.

По безоплатну психологічну допомогу відтепер можна звертатися до лікарів первинної ланки, повідомляє Національної служби здоров’я (НСЗУ).

В Україні впроваджено пакет Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги, яки дозволяє отримати психологічну допомогу на безоплатній основі.

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– Надають її медичні заклади, які уклали з НСЗУ договір на новий пакет. Саме в них лікарі первинки пройшли необхідну підготовку та готові надавати психологічну допомогу, – уточнили в НСЗУ.

В безоплатну психологічну допомогу входить:

Базова психологічна допомога, складання плану ведення і лікування в межах своєї компетенції.

Оцінка клінічного стану пацієнта, зокрема фізичного та психологічного, щоб виявити тривожні стани, депресії та інші розлади психічного здоров’я.

За потреби лікар направить на проведення лабораторних та інструментальних досліджень чи скерує на консультацію до лікаря-психіатра.

Як знайти медзаклад, де надають психологічну допомогу

Знайти медзаклад, який надає такі послуги, можна:

на дашборді НСЗУ “Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій” за посиланням: https://cutt.ly/y0Plvco

або зателефонуйте в контакт-центр НСЗУ за номером 16-77 – оператор підкаже, де найближчий до вас медзаклад з потрібно безоплатною послугою.

Джерело: НСЗУ