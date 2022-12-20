Через війну потреба в послугах, що стосуються психічного здоров’я українців зросла в рази. Міжнародна практика свідчить, що проблеми з психічним здоров’ям можна вирішувати на первинній ланці медичної допомоги.
По безоплатну психологічну допомогу відтепер можна звертатися до лікарів первинної ланки, повідомляє Національної служби здоров’я (НСЗУ).
В Україні впроваджено пакет Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги, яки дозволяє отримати психологічну допомогу на безоплатній основі.
– Надають її медичні заклади, які уклали з НСЗУ договір на новий пакет. Саме в них лікарі первинки пройшли необхідну підготовку та готові надавати психологічну допомогу, – уточнили в НСЗУ.
В безоплатну психологічну допомогу входить:
- Базова психологічна допомога, складання плану ведення і лікування в межах своєї компетенції.
- Оцінка клінічного стану пацієнта, зокрема фізичного та психологічного, щоб виявити тривожні стани, депресії та інші розлади психічного здоров’я.
- За потреби лікар направить на проведення лабораторних та інструментальних досліджень чи скерує на консультацію до лікаря-психіатра.
Як знайти медзаклад, де надають психологічну допомогу
Знайти медзаклад, який надає такі послуги, можна:
- на дашборді НСЗУ “Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій” за посиланням: https://cutt.ly/y0Plvco.
- або зателефонуйте в контакт-центр НСЗУ за номером 16-77 – оператор підкаже, де найближчий до вас медзаклад з потрібно безоплатною послугою.
Джерело: НСЗУ