Команда вчених Центру відкриття ліків, кафедри патології та імунології Медичного коледжу Бейлора в штаті Техас створила експериментальний чоловічий контрацептив, який зробив самців мишей на три тижні безплідними і водночас не втрутився в роботу гормональної системи.

Без побічних ефектів

За словами дослідників, контрацептив вплинув безпосередньо на білок, який є важливим регулятором чоловічої фертильності, але не спричинив небажаних побічних дій або довгострокових наслідків для фертильності.

Вчені вважають, що препарат може стати першим оральним контрацептивом для чоловіків з тимчасовою дією.

Принцип дії

Оскільки і у самців мишей, і у чоловіків дефектний ген білка STK33 призводить до безпліддя, вчені спробували блокувати його дію у фертильних чоловіків на короткий час.

Було проаналізовано бібліотеки з мільярдами хімічних сполук, щоб знайти ті, що зможуть зв’язуватися зі STK33, деактивуючи його. Оптимальним виявився CDD-2807, який створили в лабораторії та перевірили на піддослідних самцях мишей.

Порушення фертильності

Оскільки CDD-2807 погано всмоктується при пероральному прийомі, мишам вводили препарат ін’єкційно. Це зробило піддослідних самців безплідними на термін до трьох тижнів.

На цей час у них зменшилася кількість сперматозоїдів, а ті, що залишилися, мали знижену активність, що робило їх нездатними досягти яйцеклітини і запліднити її. Це свідчило про порушення фертильності, спричинене вродженим дефектом гена білка STK33.

Перед тестуванням на людях

Вченим також вдалося створити форму CDD-2807, яка дасть змогу застосовувати його перорально або створювати пероральні аналоги. Та перш ніж переходити до випробувань на людях, слід перевірити безпеку тривалого застосування препарату на тваринах, що є важливим для контрацептивів.

Джерело: nauka.ua