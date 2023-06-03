За допомогою простого аналізу крові вчені сподіваються виявляти понад 50 видів онкологічних захворювань на ранніх стадіях – ще до появи симптомів.

Британські та американські вчені зацікавилися феноменом хімічних складових, які потрапляють у кров з пухлини і згодом залишають слід у ДНК. Тест, що отримав назву Галерея, якраз і шукає ці зміни в генетичному коді ДНК.

Британські вчені повідомляють, що серед п’яти тисяч пацієнтів з Англії та Уельсу тест безпомилково виявив рак у двох випадках з трьох. У 85% випадків він також правильно визначив локалізацію пухлини.

– Раннє виявлення раку життєво важливе, і цей тест може допомогти нам врятувати тисячі життів, – говорить голова департаменту онкології NHS Пітер Джонсон.

Сьогодні, щоб, приміром, виявити причину стрімкої втрати ваги, пацієнт мусить пройти купу обстежень. А Галерея дозволить або виключити онкологічний діагноз, або підтвердити його за допомогою лише одного аналізу крові.

Поки що, на жаль, тест не дає стовідсоткової гарантії правильної інтерпретації отриманих даних. Приміром, у 2,5% учасників випробувань тести не виявили рак, хоча згодом його діагностували за допомогою традиційних методів – сканів та біопсії.

Розробники Галереї мають намір саме усуненню цієї проблеми приділити найбільше уваги.

Учені наголошують, що робота над методикою ще не завершена. Але вже після першої стадії випробувань можна стверджувати, що кількість врятованих пацієнтів зросте.

Джерело: ВВС News Україна