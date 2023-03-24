Сотні бійців місяцями не можуть оформити статус учасника бойових дій або інвалідність. Те саме стосується оформлення статусу члена сім’ї загиблого (померлого) захисника або захисниці.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат Сергій Чернєв.

– Їх ганяють із кабінету в кабінет, вимагають купу довідок і папірців, багато з яких взагалі не потрібні. Часто свою відпустку бійці змушені витрачати не на спілкування з близькими, а на бюрократичну тяганину, – зазначає Чернєв.

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Народний депутат повідомив, що вже зареєстрував законопроєкт № 9141, який звільняє наших захисників від принизливого марафону з оформленням.

Згідно з проєктом закону, чиновники повинні будуть самостійно вимагати у відповідальних органів або осіб документи, необхідні для надання статусу, якщо такі документи не були подані на розгляд комісії заявником.

Водночас відповідальний орган або особа, що мають необхідні документи, зобов’язані будуть надати відповідь на запит не пізніше, ніж через тридцять днів від дати його надходження, констатує автор законопроєкту.

Источник: Єгор Чернєв