У Південній Кореї надійшла в продаж антивірусна маска, яка складається так, що закриває тільки ніс, тобто її можна продовжувати носити під час їжі й пиття.

Називається новинка “коск”, від корейського слова “ко”, що позначає ніс. Її можна придбати в інтернет-магазині за $8,13 за десять штук або упаковку з трьох масок різних кольорів за $1,65.

Коск призначені для носіння під звичайною маскою, що закриває рот, яку можна зняти, коли ви обідаєте поза домом.

Незвичайні маски привернули велику увагу в мережі. Користувачі неоднозначно оцінили коск. Ось деякі з коментарів:

А вони чайники із шоколаду не продають випадково? Дурість наступного рівня! Нічим не відрізняється від людей, які носять маски нижче носа.



진짜로 나와버린 코스크 pic.twitter.com/p58WrYGFLe — 무슨 일이 일어나고 있나요? (@museun_happen) January 29, 2022

Проте, деякі дослідження показали, що ніс – найлегший шлях проникнення коронавірусу в організм, тому носіння маски для носа може бути не таким безглуздим, як здається.

– Дивна ідея, але краще, ніж нічого, – оцінила маску для носа професор-епідеміолог Кетрін Беннетт.

Випадки коронавірусу в Південній Кореї станом на 3 лютого досягли рекордних 22 907 після того, як в середу вперше перевищили показник в 20 тис., що було викликано поширенням варіанту Омікрон.

Проте, з початку пандемії в цій східноазійській країні зареєстровано відносно невелику кількість смертей – трохи менше 7 тис. осіб.