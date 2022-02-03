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Більше $8 за 10 штук: у Південній Кореї продаються захисні маски тільки для носа

3 Лютого 2022, 10:13
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

У Південній Кореї надійшла в продаж антивірусна маска, яка складається так, що закриває тільки ніс, тобто її можна продовжувати носити під час їжі й пиття.

Називається новинка “коск”, від корейського слова “ко”, що позначає ніс. Її можна придбати в інтернет-магазині за $8,13 за десять штук або упаковку з трьох масок різних кольорів за $1,65.

Коск призначені для носіння під звичайною маскою, що закриває рот, яку можна зняти, коли ви обідаєте поза домом.

Незвичайні маски привернули велику увагу в мережі. Користувачі неоднозначно оцінили коск. Ось деякі з коментарів:

    • А вони чайники із шоколаду не продають випадково?
    • Дурість наступного рівня!
    • Нічим не відрізняється від людей, які носять маски нижче носа.

Проте, деякі дослідження показали, що ніс – найлегший шлях проникнення коронавірусу в організм, тому носіння маски для носа може бути не таким безглуздим, як здається.

– Дивна ідея, але краще, ніж нічого, – оцінила маску для носа професор-епідеміолог Кетрін Беннетт.

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Випадки коронавірусу в Південній Кореї станом на 3 лютого досягли рекордних 22 907 після того, як в середу вперше перевищили показник в 20 тис., що було викликано поширенням варіанту Омікрон.

Проте, з початку пандемії в цій східноазійській країні зареєстровано відносно невелику кількість смертей – трохи менше 7 тис. осіб.

Джерело
The Guardian
Теги
Коронавірус Covid-19 , Південна Корея , статистика
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