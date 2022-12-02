У столиці, на минулому тижні, зареєстровано 4 333 хворих на грип та ГРВІ та коронавірусну інфекцію. Рівень захворюваності нижче епідемічного порогу на 81,7%. Про це повідомили в Київському міському центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ.

– У столиці спостерігається зниження захворюваності на 27,2% порівняно з попереднім тижнем, що відбулося за рахунок, як дорослого, так і дитячого населення, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед захворілих 2 389 дітей (зниження на 23,6%), 1 944 дорослих (зниження на 31,3%).

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Повідомляється, що в структурі захворюваності діти становлять 55,1%, а минулого тижня – 52,5%. З них 45,8% – діти шкільного віку. Зокрема, серед школярів зареєстровано 1 093 випадки.

До медичних закладів за останній тиждень госпіталізовано 194 особи, з них 76 – діти, йдеться у повідомленні.