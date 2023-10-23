Наразі переважна більшість медзакладів України готова до зими та вимкнень електроенергії. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Найбільше заклади готувались до блекаутів, тому їм необхідно було знайти альтернативні методи постачання електроенергії.

Лікарні, які мають угоду з НСЗУ, обладнані генераторами, деякі мають по кілька.

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В окремих медзакладах встановлені сонячні панелі.

Більшість лікарень має власні свердловини для безперебійного водопостачання.

Парламентар каже, що цього року медична система України підготовлена значно краще, ніж минулого.

Народний депутат наголосив, що кожна лікарня повинна бути обладнана альтернативним джерелом електроенергії, зв’язку, водопостачання, теплопостачання. Також у медзакладах має бути повна забезпеченість ліків та сухої їжі.

Михайло Радуцький зазначає, що над підготовкою медзакладів разом з урядом працює спеціально створений штаб. МОЗ, Верховна Рада та НСЗУ координують дії відповідних органів, щоб забезпечити лікарні необхідними ресурсами.