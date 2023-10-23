Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини здоров’я

Більшість медзакладів відповідає вимогам МОЗ у підготовці до зими – Радуцький

23 Жовтня 2023, 14:14
Ольга Боднарчук редактор
Більшість медзакладів відповідає вимогам МОЗ у підготовці до зими – Радуцький
Джерело: Pixabay

Наразі переважна більшість медзакладів України готова до зими та вимкнень електроенергії. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Найбільше заклади готувались до блекаутів, тому їм необхідно було знайти альтернативні методи постачання електроенергії.

Лікарні, які мають угоду з НСЗУ, обладнані генераторами, деякі мають по кілька.

Зараз дивляться

В окремих медзакладах встановлені сонячні панелі.

Більшість лікарень має власні свердловини для безперебійного водопостачання.

Парламентар каже, що цього року медична система України підготовлена значно краще, ніж минулого.

Народний депутат наголосив, що кожна лікарня повинна бути обладнана альтернативним джерелом електроенергії, зв’язку, водопостачання, теплопостачання. Також у медзакладах має бути повна забезпеченість ліків та сухої їжі.

Михайло Радуцький зазначає, що над підготовкою медзакладів разом з урядом працює спеціально створений штаб. МОЗ, Верховна Рада та НСЗУ координують дії відповідних органів, щоб забезпечити лікарні необхідними ресурсами.

Читайте також:
операція8,5 тис. генераторів та понад 1 тис. станцій Starlink: медзаклади готуються до можливих блекаутів

Джерело
Верховна Рада
Теги
Відключення електроенергії зима Лікарні
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь